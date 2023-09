Alle Gallerie d'Italia a Milano tributo di Vadukul alla donna

Un tributo alle donne, alle loro mille sfaccettature, attraverso lo sguardo di solo una di loro: è questo 'Through Her Eyes - Timeless Strenght', mostra del fotografo Mark Vadukul che aprirà il 18 settembre nel chiostro delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Milano, dopo il successo a Dubai.

Protagonista di tutti gli scatti del fotografo, famoso per le sue immagini in bianco e nero, è la modella Ludmilla Voronkina Bozzetti.

"Sono stato affascinato e ispirato a progettare una storia d'Arte Fotografica interamente intorno a lei, un tributo che ho chiamato 'Through Her Eyes - Timeless Strength'. È stato un viaggio straordinario in cui è emersa una visione di pura forza" ha spiegato Vadukul che nella sua carriera ha collaborato con riviste come Vogue, Rolling Stone e il New Yorker per cui ha realizzato il ritratto di moltissimi personaggi, da James Brown a Donald Trump.

Le 40 immagini in bianco e nero, poi diventate stampe di grandi dimensioni, che resteranno visibili fino al 19 novembre, sono state realizzate a villa Gattoni a Meleti a Lodi. A disegnare lo spazio in modo cinematografico è stata Nicoletta Santoro, direttore artistico dello shooting. In mostra è anche una videoinstallazione dal titolo Rispetto realizzata con le immagini dello shooting e curata da Massimiliano Finazzer Flory.

Una delle opere sarà donata a Fondazione Veronesi che la metterà all'asta sulla piattaforma CharityStars (asta aperta fino al 9 ottobre) e il ricavato andrà a sostenere un progetto di ricerca d'avanguardia sui tumori femminili. Durante l'opening, fissato per lunedì 18 settembre a partire dalle ore 18, si terrà uno speech dedicato all'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica d'eccellenza a cura del Professor Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione.



