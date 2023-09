Alla Pigiama Run di Lilt 11mila di corsa contro tumori dei bimbi

Quasi 11mila persone in tutta Italia hanno corso o camminato ieri per le strade, in pigiama, per portare un messaggio di solidarietà e vicinanza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. Ha battuto il suo record di iscritti la Pigiama Run, la corsa solidale promossa da Lilt che in questa edizione ha raccolto fondi per quasi 400mila euro.

Ieri la corsa-camminata ha riempito 24 piazze di altrettante città in tutta Italia, superando quota 10mila iscritti.

Famiglie, gruppi di amici, colleghi di lavoro, aziende che hanno scelto di esserci e contribuire con i loro dipendenti. L'evento, che si è tenuto in occasione del Gold Ribbon, il mese tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, ha riunito tantissime persone, con l'obiettivo di sostenere tanti progetti in tutta Italia, dedicati ai malati oncologici, costretti a stare in pigiama tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. L'iniziativa ha permesso di sfiorare 400mila euro: grazie alle iscrizioni, sono stati raccolti 180.334 mila euro, cui si aggiungono oltre 200mila euro in arrivo dalle aziende partner.

Bari, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Latina, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania sono state le città coinvolte. La corsa solidale è partita alle 18.30, in contemporanea in 24 village e punti di ritrovo ma è stato possibile partecipare anche con la modalità anywhere. Testimonial dell'evento anche questa volta sono stati Juliana Moreira e Edoardo Stoppa. L'evento ha avuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Direttivo Nazionale dei Ministri, di Sport e Salute e Coni.



