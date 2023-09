A Homi Fashion i nuovi trend, il passamontagna diventa da sera

Gioielli e accessori che da soli animano il viso se non l'intero look, sono la nuova tendenza consolidata nell'edizione di Homi Fashio&Jewells, evento aperto fino a lunedì, 18 settembre, a Fieramilano (Rho). I 560 brand presenti, 46% dall'estero, presentano le collezioni autunno/inverno e in esposizione ci sono accessori moda e gioielli adatti per le stagioni fredde, in un'ibridazione sempre più creativa con l'abbigliamento.

Si valutano quindi i copricapo, trasformando in versione elegante anche quelli più insoliti. Come il passamontagna che diventa ironico con stampe o ricami particolari, da sera con inserti brillanti o rock con le treccine lunghe che gli fanno da cornice. Anche il basco-gioiello è adatto per momenti importanti mentre quello di pelle per abbigliamenti più grintosi. Sulla stessa scia anche il cappellino da basket o quello da pescatore in pelliccia. Continua la trasformazione anche dei gioielli e dei bijoux sempre più scultorei e anatomici. Gli anelli non circondano più solo la falange, ma coprono l'intero dito attraverso un calco sul quale vengono montati. I bracciali possono passare dal polso all'avambraccio fino a stare sulla mano all'altezza delle nocche. Diventano ancora più un tutt'uno con l'abbigliamento se indossati sulla manica di un maglione, ottenendo il duplice scopo di arricchire un capo e non far passare il freddo. Gli orecchini invadono tutto l'orecchio e sempre più spesso sono talmente elaborati e lunghi fino alle spalle o oltre che ne basta uno solo. Le collane, come già si era visto durante l'estate, sostituiscono quasi top e magliette.

A rendere possibili tutte queste metamorfosi sono soprattutto i materiali più leggeri e duttili. E naturalmente la fantasia delle aziende, che animano Homi Fashion, spesso da quando non aveva ancora la forma dell'attuale hub. Come la lodigiana De Liguoro che proprio in Fiera festeggia i suoi 60 anni di attività e ha messo in mostra collezioni degli ultimi decenni.

I nuovi trend sono stati anche l'argomenti di una masterclass di Elle Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA