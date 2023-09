Vecchioni recupera il 24 settembre il concerto a Bergamo

Il cantautore Roberto Vecchioni sarà a Bergamo Alta in concerto in Piazza Vecchia domenica 24 settembre, alle 21, per recuperare il concerto annullato l'8 settembre scorso perché era risultato positivo al Covid.

L'esibizione è stata programmata in occasione della chiusura del 'Landscape Festival'. Con lui sul palco nel format Musica e Parole la conduttrice di Radio Number One Fabiana. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. Per un'ora si alterneranno ricordi, curiosità, riflessioni sull'attualità e naturalmente alcuni dei grandi successi dell'artista: Samarcanda, Voglio una donna, Sogna ragazzo sogna, Luci a San Siro, Chiamami ancora amore. Così come avvenuto per l'evento vissuto in compagnia della cantante Noemi, il pubblico potrà accedere gratuitamente alla zona palco a partire dalle 20 e fino a esaurimento posti. Con alcuni giochi in diretta Radio Number One darà poi la possibilità a tutti i propri ascoltatori di assicurarsi dei posti esclusivi davanti al palco. "Dopo l'incantevole serata vissuta in città alta con Noemi - spiega Angelo De Robertis, direttore di Radio Number One - abbiamo voluto fortemente recuperare l'appuntamento con Roberto Vecchioni e grazie alla volontà dell'artista, all'aiuto di FMedia e alla disponibilità degli amici del Landscape Festival e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, siamo riusciti a programmarla per domenica 24 settembre. Sarà un evento bellissimo degno di una Capitale della Cultura italiana". La registrazione dell'incontro con Roberto Vecchioni verrà poi riproposta integralmente in radio martedì 26 settembre alle 21.





