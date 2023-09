Serie B: torna 'A BordoC... ittà', Zambrotta domenica a Como

Gianluca Zambrotta torna nella sua Como con l'iniziativa "A BordoC...ittà" per la prima tappa della stagione 2023/2024 dell'iniziativa promossa dal title sponsor del campionato di serie B, Bkt, in collaborazione con la Lega Serie B. Il campione del mondo 2006, domenica prossima, sarà presente a partire dalle 11:30 in Piazzale Somaini, nei pressi dello stadio 'Sinigaglia', per un'attività dedicata a tutti i tifosi biancoblù prima del match tra la squadra di casa e la Ternana.

Sarà una bella occasione per ricordare le storiche annate che hanno visto Zambrotta protagonista con la maglia del Como.

Inoltre, l'ex giocatore di Juve, Milan e Barcellona firmerà e regalerà ai presenti i palloni BKT, oltre a essere a disposizione per foto e autografi, per poi assistere alla partita salutando tutti i tifosi del Como.



