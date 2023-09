Rosso di oltre 3 milioni per Bialetti, effetto tassi d'interesse

Semestre in rosso per Bialetti, che ha chiuso la prima parte dell'anno con una perdita netta di 3,09 milioni, in crescita rispetto al precedente rosso di 1,98 milioni. Un effetto, secondo il gruppo, dovuto "principalmente" all'incremento degli oneri finanziari correlato all'incremento dei tassi di interesse. In rialzo del 5,7% i ricavi a 63,33 milioni, mentre il margine operativo lordo è cresciuto del 14,1% a 7,74 milioni. In crescita da 106,6 a 113,1 milioni l'indebitamento finanziario netto.

Commentando i risultati, l'amministratore delegato Egidio Cozzi ha sottolineato che "la crescita registrata dal Gruppo rispetto all'equivalente periodo del 2022 sta dimostrando la validità del percorso intrapreso dall'azienda e il rispetto degli obiettivi del piano strategico, in ultimo la cessione del Ramo d'Azienda 'Aeternum' e il conseguente focus sul mondo caffè".



