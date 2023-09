Progetto #varesedoyoubike protagonista all'Italian Bike Festival

Il progetto per la valorizzazione del cicloturismo #varesedoyoubike è uno dei protagonisti dell'edizione 2023 dell'Ibf, l'Italian Bike Festival, di Misano Adriatico, iniziativa leader in Europa per il mercato della bici e della mobilità dolce. Dal 15 settembre e fino al 17 l'iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Varese è presente all'evento con uno stand.

"Per il nostro territorio - spiega il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello - questa partecipazione segna un ulteriore passaggio di rilievo in un ambito turistico che tutte le analisi indicano in forte crescita e dove Varese, con il suo ambiente ideale ma anche la sua tradizione e soprattutto l'infrastrutturazione che stiamo mettendo in atto grazie alla sinergia con enti locali e operatori privati, può e deve giocare un ruolo importante». Secondo le stime dell'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio Isnart, in Italia il cicloturismo nel 2022 ha generato 33 milioni di presenze, pari al 4,3% di quelle totali registrate in Italia, per un impatto economico diretto di 4,1 miliardi di euro. Tra le tante proposte all'Italian Bike Festival - oltre al materiale illustrativo, con riferimento alla Gran Fondo Tre Valli Varesine in programma nel fine settimana del 30 settembre e 1° ottobre -, particolare attenzione è riservata al portale www.varesedoyoubike.it in cui trovare, innanzitutto, i 45 itinerari mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot. Un sito che è la vera porta di ingresso ai 2.500 chilometri da assaporare pedalando lungo la variegata e appassionante morfologia varesina.



