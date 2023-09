Inzaghi 'prima Inter debole ora sembra che vince l'Europeo...'

"Vincere sarebbe un bel messaggio ma griglie e pronostici non mi piacciono. Fino a poco fa si diceva che l'Inter si era indebolita avendo ceduto giocatori importanti, ora sembra che debba vincere l'Europeo anche se è l'Italia a giocarlo": è la battuta con cui il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi spiega quale è il peso specifico di un successo nel derby di domani contro il Milan. Una partita che sarà un po' condizionata dal breve tempo a disposizione per la preparazione.

"Dubbi di formazione ce ne sono sempre, oggi ancor di più perché ho visto Lautaro solo ieri per mezz'ora - ammette Inzaghi - Sanchez e Cuadrado li vedrò oggi per cui devo valutare capendo che alcuni hanno giocato 180' e altri 45'. Ho dubbi e oggi faremo la rifinitura, poi il risveglio muscolare di domani e sceglierò"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA