Fnm e Trenord piantano 10mila nuovi alberi in Lombardia per la riforestazione delle aree incolte. Il progetto, denominato 'Piantalalì' ha come partner scientifico la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (Fla), responsabile dell'individuazione delle aree da piantumare e attiva nel rapporto con i comuni interessati.

I primi cantieri verdi sono già stati avviati a Cormano e Paderno Dugnano (Milano), per proseguire in autunno con Castellanza, Busto Arsizio e Gerenzano in provincia di Varese, Rescaldina, e Novate Milanese in provincia di Milano.

Per vedere in anteprima le piante destinate a questi comuni, scoprirne le caratteristiche e conoscere i metodi di cura, Fnm e Trenord hanno organizzato a porte aperte il prossimo 24 settembre al Vivaio Peverelli di Cirimido (Como) tra le 10 e le 16, con una navetta gratuita dalla stazione Fnm di Lomazzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA