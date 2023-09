Atletica: dopo 4 anni torna la CorriPavia Half Marathon

Dopo quattro anni di assenza, a causa della pandemia, si torna a disputare la CorriPavia Half Marathon. La manifestazione, organizzata dall' Asd Atletica 100 Torri Pavia e giunta alla 20esima edizione, è in programma domenica 24 settembre.

Oltre alla mezza maratona di 21,097 km, valida per il campionato regionale Fidal assoluti e master, sono previste anche la Ticimarcia di 10 km (aperta a tutti anche senza alcun certificato medico e tesseramento federale) e la MiniCorriPavia scuole di 2,5 km. per famiglie e bambini.

"La CorriPavia per la nostra città è una festa dello sport e dell'aggregazione - sottolinea il sindaco Mario Fabrizio Fracassi -. Quest'anno l'appuntamento si arricchisce anche di cultura e sociale". A pochi passi dalla partenza si trova la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove da 1.300 anni sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Sarà inoltre un evento "plastic free": verranno eliminate le bottiglie di plastica, sostituite con bicchieri in carta e riciclabili. La Family Run sposerà il progetto "In Corsa verso il benessere. cancro e diritto alla sessualità", iniziativa promossa dal Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) insieme a San Matteo, Maugeri e Ats Pavia con l'obiettivo di fare informazione sui tumori femminili e e raccogliere fondi a sostegno delle pazienti oncologiche.

Tra i grandi favoriti della mezza maratona figurano due atleti keniani nella prova maschile, Fredrick Kiptoo e David Kiplagat Tum, e una etiope in quella femminile, Asmerawork Beke Wolkeba. "Puntiamo a raggiungere 2mila iscrizioni tra mezza maratona e 10 km, e sino a 1.500 per la Family Run", dichiara Franco Corona, presidente dell'Asd Atletica 100 Torri Pavia.





