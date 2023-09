Allagamenti nel Milanese, donna soccorsa in auto

I Vigili del fuoco, in azione dalle due della scorsa notte, hanno operato soprattutto nella zona Nord Ovest di Milano, quella più colpita dal maltempo di stanotte. In questo momento gli uomini del soccorso acquatico stanno intervenendo in un sottopasso allagato a Pogliano Milanese (Milano) dove una signora è rimasta bloccata all'interno della sua auto.

"I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi nei comuni di Legnano, Nerviano, Vanzago, San Vittore Olona - si legge in una nota - A Milano l'intervento più importante in via Fabio Filzi dove intorno alle tre la caduta di un albero ha tranciato i fili del tram causando il blocco della linea tranviaria".



