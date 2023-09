Allagamenti nel Milanese, allarme rientra dopo timori per piena

Prosegue l'attività per arginare i danni del maltempo a Milano, dove giovedì notte Il Seveso è 'tecnicamente' esondato per pochi minuti, rientrando poi nei livelli massimi. Le forti precipitazioni avvenute nell'hinterland Milanese, e nella zona Nord della Provincia, infatti, hanno fatto temere per una possibile ondata di piena lungo il Seveso, con la possibilità che si ripetano gli ormai annosi allagamenti nel quartiere di Niguarda, a Milano ma il Comune, in mattinata, ha precisato che "i livelli dei fiumi si stanno abbassando e non c'è più pericolo di esondazione". Secondo 118 e Polizia Locale milanese, non si registrano ferimenti particolari.

Tre i sottopassaggi allagati nel capoluogo lombardo: in via Negrotto, in via Silla e in via Gogne, con una situazione critica per la viabilità che però in quelle zone non registra volumi molto alti. Danni per una pianta ad alto fusto caduta intorno alle 3 della scorsa notte in via Fabio Filzi, vicino alla stazione centrale. L'albero si è schiantato a terra abbattendo i cavi elettrici arerei, travolgendo due auto in sosta e sfondando la vetrina di un negozio. Rallentamenti sulle linee dei mezzi pubblici di superficie, soprattutto tranviarie.



