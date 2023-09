Uscito dal coma il 23enne aggredito in strada a Milano

È stato risvegliato dal coma farmacologico il ragazzo italiano di 23 anni aggredito in zona Darsena nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Il giovane era stato trovato a terra incosciente in viale Gorizia ed era stato trasportato al Policlinico di Milano in codice rosso.

Ricoverato nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni sono "in cauto ma progressivo miglioramento". Lo si apprende da fonti sanitarie. Per il reato di tentato omicidio è stato arrestato ieri dalla polizia un 28enne tunisino che sarà interrogato domattina dal gip. Agli agenti ha riferito di avere visto la vittima importunare una donna e che per questo gli si sarebbe scagliato contro.



