Sarah Jane Morris e ritmi caraibici al Blue Note

Dai ritimi caraibici con 'Celebrate Cuba' a Sarah Jane Morris: è fitta e per tutti i palati l'agenda dei concerti in programma nei prossimi giorni al Blue Note Milano. Già questa sera Jon Regen, interprete e autore raffinato, pianista energico e cantante di classe mentro Celebrate Cuba!, l'appuntamento che celebra la patria dei ritmi caraibici, con le tipiche note di mambo, rumba, salsa, jazz afro-latino e cha-cha-cha, è per domani, 15 settembre.

A seguire Bliche - Hemmer - Gadd Trio, una all star band che sarà sul palco per permettere al batterista più innovativo del mondo di mostrare il suo talento (16 settembre), Le Sorelle Marinetti, l'energico trio vocale in grado di conquistare il pubblico fin dalla prima nota con il suo inconfondibile swing d'antan anni '30 e '40 (17 settembre), Fred Wesley & The New JBs, stella assoluta del trombone funk insieme alla sua band jazz-funk (19 settembre), The Bluemood & Kat Dyson, per un viaggio nel blues più "scuro" e profondo con venature rock e la straordinaria presenza di una vera e propria 'sacerdotessa' del blues (20 settembre).

Il 21 settembre sul palco Celebrate Studio 54!, la festa dedicata alla musica disco anni '70 e alla discoteca più famosa di New York. Quindi l'appuntamento con Sarah Jane Morris, icona della musica mondiale con uno stile sofisticato in grado di spaziare dal pop al blues, fino al jazz (22 e 23 settembre) e a seguire Ridillo, l'energica band ricca di influenze funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge (24 settembre).



