'Le immagini rilegate', premio per il miglior libro fotografico

'Le immagini rilegate', il riconoscimento al miglior libro fotografico lanciato dalla Kasa dei libri di Milano nel 2020 in collaborazione con il Photofestival ideato e diretto da Roberto Mutti, giunge alla quarta edizione.

Quest'anno sono 50 i libri in concorso. La giuria è composta da Monica Fumagalli, Nino Romeo e Andrea Kerbaker, 'il padrone di Kasa'. La mostra con la migliore produzione fotografica in volume sarà inaugurata giovedì 21 settembre alle 18 nello spazio culturale di Largo De Benedetti 4, a Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA