Kalush Orchestra per la prima volta in concerto in Italia

La Kalush Orchestra, trionfatrice assoluta dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest, sbarca in Italia per la prima volta in concerto e in un'unica occasione: il 12 dicembre al Legend Club di Milano.

Il rapper ucraino Kalush si è fatto conoscere in patria grazie al suo stile particolare e alle sue collaborazioni. Una di queste, la Kalush Orchestra, è nata proprio in occasione di Eurovision Song Contest 2022 e ha unito con successo il suono del folklore tradizionale ucraino ai pezzi rap del frontman Oleh Psyuk. Questo mix di influenze confluite nel brano Stefania l'ha portata alla vittoria del contest musicale più seguito degli ultimi anni nel vecchio continente.

Le sperimentazioni non si sono però concluse con questo ambito traguardo: durante l'autunno la band (senza Oleh) si imbarcherà in un mini tour durante il quale presenterà delle rivisitazioni dei pezzi più famosi - stavolta in lingua inglese - che potranno essere ascoltate solo durante questa occasione.

Oleh spiega così l'unicità del tour: "Siamo alla costante ricerca di un nuovo sound, mixando stili e trovando punti d'incontro. Per questo motivo mi sono ritrovato a pensare a come sarebbero potuti suonare i miei versi cantati da Timofey, TAB o KILIMMEN in un modo completamente diverso. Abbiamo fatto qualche prova e ne è venuto fuori qualcosa di davvero incredibile, che vogliamo condividere con voi. Saranno solo cinque concerti, non perdeteveli!"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA