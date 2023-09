Inter: Cuadrado si allena a parte, Acerbi recuperato

Simone Inzaghi a 48 ore dal derby di Milano ritrova tutti i giocatori. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali anche i sudamericani, tranne Sanchez che ha avuto problemi organizzativi con i voli.

Cuadrado, le cui condizioni erano da valutare dopo qualche problema fisico rimediato con la Colombia, ha svolto lavoro personalizzato e sarà gestito dal tecnico nerazzurro. Sensi e Acerbi sono recuperati e il difensore potrebbe insidiare De Vrij nell'undici titolare proprio per la sua capacità di limitare gli attaccanti fisici, come Giroud.

Frattesi, poi, nonostante la doppietta in Nazionale, dovrebbe sedersi almeno inizialmente in panchina.



