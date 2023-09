Caro affitti: a Milano protesta all'ufficio scolastico regionale

Blitz degli studenti universitari di Cambiare Rotta questa mattina all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di via Polesine, a Milano. Gli studenti hanno esposto striscioni contro il caroaffitti.

"Dopo le mobilitazioni che la scorsa primavera - spiegano - hanno visto centinaia di studenti mettere le tende davanti alle università di tutta Italia e portare le loro rivendicazioni fin sotto il Ministero dell'Università e della Ricerca, nulla è cambiato. Il Governo e il Ministero non hanno attuato nessun tipo di politica strutturale, mentre gli organismi regionali e comunali mettono in campo finte soluzioni ai limiti dell'assurdo, come la proposta dell'Assessore alla Casa e Piano Quartieri Maran di riqualificare le case popolari e metterle a bando per gli studenti, tentando di dividere due categorie, i giovani e le classi popolari, che sono in realtà accomunate dalla stessa condizione di precarietà e che sono unite nella lotta per il diritto all'abitare".

Per gli attivisti "Quello che serve sono soluzioni strutturali: l'abolizione della 431/98, la reintroduzione dell'equo canone, il divieto di accesso ai privati ai bandi della legge 338/2000, la costruzione di studentati pubblici e gratuiti e scevri da logiche meritocratiche, e l'istituzione di un reddito studentesco, pagato dalle aziende che traggono profitto dalla filiera normativa, che garantisca il diritto allo studio degli studenti universitari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA