A Pavia "acquarioterapia" per i piccoli pazienti del San Matteo

I piccoli pazienti del reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia curati anche con l' "acquarioterapia". Il progetto, sviluppato dall'associazione "My Life Odv" guidata dal presidente Matteo Vago, in stretta collaborazione con i professori Gianluigi Marseglia e Marco Zecca, ha consentito di installare due acquari (da 470 litri l'uno) negli ambulatori del day hospital dell'Oncoematologia pediatrica e in Clinica pediatrica, al terzo piano, dove sono state anche realizzate opere di decoro.

La presentazione si è svolta questa mattina, alla presenza dei responsabili del reparto e di quelli dell'associazione.

Erano presenti anche il consigliere d'amministrazione Dario Gariboldi e il direttore amministrativo Andrea Frignani, in rappresentanza del presidente Alessandro Venturi e del direttore generale Stefano Manfredi.

"L' 'acquarioterapia' è una tecnica utilizzata per ridurre lo stress nei piccoli pazienti - è stato sottolineato durante l'incontro -. Lo scopo è quello di distrarre i bambini dall'ansia da visite ed esami. Passare del tempo attratti dallo spettacolo dei pesci, dà la possibilità di vivere l'ospedalizzazione più serenamente. I bambini hanno bisogno di punti di riferimento e quelli che purtroppo tornano spesso nei reparti per terapie saranno contenti di sapere che ci sono amici pesci da accudire; inoltre sarà utile anche per trasmettere loro la cura per gli animali".



