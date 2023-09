A Mantova chat per eludere controlli di polizia, un indagato

Un gruppo di Whatsapp dove segnalare la presenza delle pattuglie della polizia, per evitare multe e controlli nella provincia di Mantova e in quelle vicine: ha avuto talmente successo l'iniziativa che l'amministratore della chat, raggiunto il numero massimo di mille partecipanti, ne ha creata una ulteriore. E' stato però denunciato dalla polizia di Mantova.

Digos, Squadra Volante e Sezione provinciale per la Sicurezza Cibernetica di Mantova (Polizia Postale) hanno perquisito la sua casa di Porto Mantovano dove hanno trovato documentazione informatica utile per le indagini.

La chat serviva ai guidatori più sventati ma, secondo le forze dell'ordine, anche a criminali che volevano evitare di imbattersi in controlli e posti di blocco, visto che fra i membri c'erano anche pregiudicati Tra i reati contestati all'ideatore del gruppo c'è quello di interruzione di pubblico servizio, mentre vengono fatti accertamenti sugli altri membri, alcuni più attivi di altri, che utilizzavano anche espressioni insultanti verso la polizia.

"Oltre a denotare assenza di senso civico, coloro che hanno diffuso quelle notizie in chat hanno in qualche modo favorito i malviventi che le hanno sfruttate a scapito della sicurezza dei cittadini. Ma una considerazione - ha aggiunto il questore Giannina Roatta - va anche fatta sull'ipotizzata "leggerezza": se non si ha nulla da nascondere, perché mai si dovrebbe temere un normale controllo di polizia?".



