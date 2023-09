Sala, su chiusura anticipata dei dehors penso farò un'ordinanza

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha intenzione di fare un'ordinanza per concretizzare la chiusura anticipata dei dehors nei luoghi dove la mala movida rappresenta un problema, prima quindi che il nuovo regolamento si discuta in Consiglio comunale.

"Sì, questa è l'intenzione", ha spiegato a margine degli Stati Generali della cultura promossi da Il Sole 24 Ore. "Non è una regola che andrà applicata per definizione a tutta la città ma in alcune zone, sia in funzione di quello che rileviamo nel disturbo alla quiete pubblica, sia in termini di quanto i cittadini si fanno sentire con noi - ha aggiunto -. Proveremo questa misura. Nessuno oggettivamente ha la bacchetta magica o sa se misure del genere possono essere risolutive. Rimane il fatto che bisogna provare".

In merito alle critiche del presidente della commissione Sicurezza del Comune e consigliere Pd, Michele Albiani, che ha annunciato emendamenti per evitare le chiusure anticipate il sindaco ha commentato, "faccia quello che vuole".



