Milan: Leao 'Siamo carichi per il derby, vinca il migliore'

"È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E' un momento particolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca il migliore": così il numero 10 del Milan Rafael Leao, dal palco del Premio Gentleman, racconta le sue sensazioni a tre giorni dal derby di Milano. Una sfida tra due squadre a bottino pieno, con i rossoneri reduci dal successo sulla Roma anche grazie ad un gran gol del giocatore. "Era da un po' che provavo il gol in rovesciata - spiega il portoghese - è arrivato ed è stato un momento molto bello. Non avevo mai fatto gol all'Olimpico in campionato, è arrivato al momento giusto.

Per un calciatore fare gol in rovesciata è il modo più bello".





