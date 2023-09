Incendio in villa nel Pavese, due anziani in ospedale

Due anziani coniugi, entrambi 80enni, sono rimasti lievemente intossicati a causa dell'incendio della loro villa a Pieve del Cairo (Pavia), in Lomellina. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzanotte, per cause ancora da accertare: al momento l'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito.

La camera da letto è stata invasa dal fumo. Marito e moglie, dopo aver dato l'allarme, si sono rifugiati sul terrazzino esterno della casa dove, poco dopo, sono stati raggiunti dai vigili del fuoco che li hanno fatti scendere con una scala. I due pensionati sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e condotti in ambulanza all'ospedale di Vigevano (Pavia): le loro condizioni non sono gravi e questa mattina sono stati dimessi.

I vigili del fuoco di Voghera (Pavia) e Mede (Pavia) hanno lavorato per buona parte della notte per spegnere il rogo. I danni sono ingenti. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri.



