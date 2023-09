Il tonno rosso del Mediterraneo torna sulle tavole di Eataly

A distanza di oltre dieci anni, il tonno rosso del Mediterraneo ritorna nella proposta gastronomica di Eataly con una campagna di ristorazione dedicata ai piatti iconici della catena e rappresentativi della cultura enogastronomica italiana nel mondo.

Il tonno rosso del Mediterraneo, presente nell'offerta di Eataly sin dall'inizio, è stato eliminato nel 2011 ascoltando l'allarme della comunità scientifica sul rischio di estinzione della specie. "Ma oggi, grazie alle politiche di conservazione, le popolazioni di tonno rosso non sono più in pericolo e la sua pesca è ritenuta nuovamente sostenibile" spiega Silvio Greco, biologo marino, già presidente del consiglio scientifico di Slow Fish.

Eataly ha quindi deciso di reintrodurre il prodotto, scegliendo di collaborare con Marpesca, una società fondata nel 1954 da una storica famiglia di pescatori e armatori di Vibo Valentia.. L’azienda opera durante tutto il corso dell’anno lungo la costa del Golfo di Sant’Eufemia in Calabria - una zona vocata alla pesca del tonno rosso sin dall’epoca romana - e lungo le coste dell’Adriatico. I piccoli pescherecci di Marpesca, che si avvalgono della certificazione volontaria FOS - Friends of the Sea*, pescano esclusivamente all’amo, utilizzando il Palangaro: un sistema di pesca selettivo e virtuoso che limita la cattura accidentale di altre specie marine. Appena pescato, il tonno viene lavorato a bordo con l’antica tecnica giapponese Ikejime rispettosa del benessere animale.

"L'identità di Eataly si riflette in modo forte in questo progetto e in tutti quelli in cui la filiera, l'attenzione alle materie prime e la lavorazione sono le caratteristiche distintive per creare prodotti di altissima qualità" commenta Andrea Cipolloni, Ceo Group Eataly.

A settembre tornano anche una serie di eventi didattici per approfondire le tecniche di cucina e le condizioni del tonno rosso. Appuntamento il 20 settembre alla pescheria di Eataly Torino Lingotto, il 23 settembre alla pescheria di Eataly Roma e il 28 settembre con l'asta del pesce a Eataly Milano Smeraldo.

"Il progetto si basa sulla sostenibilità del metodo di pesca e sulla valorizzazione di tutto l'animale, senza sprechi - conclude Enrico Panero, responsabile di sviluppo prodotto e innovazione di Eataly - utilizzando non solo le parti più conosciute, ma anche la buzzonaglia, ideale per preparazioni come i sughi per le paste".



