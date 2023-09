Al via la 22/a edizione del Premio Cairo sull'arte contemporanea

La 22/a edizione del Premio Cairo, atteso appuntamento con l'arte contemporanea organizzato dal mensile Arte, sta per entrare nella fase finale che culminerà lunedì 9 ottobre con la serata-evento di premiazione nella sede espositiva del Museo della Permanente di Milano. A seguire la mostra aperta al pubblico, dal 10 al 15 ottobre.

"A distanza di 23 anni dalla nascita del premio, abbiamo saltato solo un anno nel pieno del Covid, oltre 400 giovani artisti hanno potuto mostrare il loro talento e la loro creatività esponendo opere nell'ambito della pittura, della scultura, della fotografia e della grafica", commenta Urbano Cairo, presidente di Cairo Editore.

"Sono quindi orgoglioso di poter affermare che l'idea con la quale è nato questo progetto, quello di valorizzare giovani artisti offrendo loro una prestigiosa vetrina, è stato sostanzialmente raggiunto: la concreta testimonianza è data dagli oltre cinquanta artisti che dopo aver partecipato a questa manifestazione hanno avuto la possibilità di esporre le proprie opere alla Biennale di Venezia entrando così di fatto nel circuito artistico maggiore", conclude Cairo alla presentazione a Milano del premio.

"C'è una frase di Marc Augé, l'antropologo e filosofo francese scomparso di recente, che in qualche modo ha indirizzato la selezione dei venti artisti protagonisti della 22/a edizione del premio: 'La bellezza dell'arte dipende dalla sua dimensione storica: occorre che l'arte sia arte del suo tempo, che sia storica oggi per essere bella domani'", aggiunge Michele Bonuomo, direttore del dal mensile Arte di Cairo Editore, testata organizzatrice del premio.



