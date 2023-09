A Milano ad agosto registrata la minima più alta di sempre

A Milano il 24 agosto si è registrata la temperatura minima più alta di sempre: 29,2 gradi centigradi. Secondo i dati dell'osservatorio meteorologico Milano Duomo ETS, questa è stata una estate caratterizzata da eventi estremi.

Rispetto al 2022 sono state meno le 'notti tropicali', cioè quelle con una temperatura oltre i 20 gradi (60 contro 80) ma comunque la temperatura media è stata di 26.3°, cioè 1.6 in più di quella registrata fra il 1991 e il 2020, 3,1 in più del periodo 1961-90. Sono state 57 le giornate con una temperatura superiore ai 30 gradi e 14 quelle oltre i 35. In particolare dal 21 al 25 agosto la temperatura ha superato ogni giorno i 37 gradi e il 24 agosto oltre alla minima più alta di sempre, si è registrata anche la temperatura massima della stagione, 38,3 gradi.

Si è trattato di una estate caratterizzata da eventi estremi.

Nella stagione ci sono state più piogge della media con 382.9 mm caduti, (oltre 160 in più), ma spesso si sono concentrate in singoli episodi violenti.

A luglio sono caduti 160,9 millimetri, che fanno parlare di un luglio piovoso, e ad agosto 115,6, ma di questi 112,8 sono caduti nel giro di cinque giorni, dal 26 al 29. Senza contare le grandinate e il forte vento, che il 25 luglio, quando sono crollati centinaia di alberi in città, è arrivato a 91 chilometri l'ora nella zona di San Siro.



