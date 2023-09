Università: nasce a Pavia il 'Campus della Salute'

Una tappa storica per l'Università di Pavia. Lunedì 18 settembre, alle 11:30, verrà inaugurato il Campus della Salute: è la nuova sede della facoltà di Medicina e Chirurgia, uno dei corsi di studio con cui ha preso avvio l'Ateneo pavese più di 660 anni fa, e che anche quest'anno è stato certificato come il migliore in Italia dalla classifica del Censis.

Alla cerimonia, oltre al rettore Francesco Svelto e alla professoressa Cristina Tassorelli, presidente della facoltà, interverranno il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Saranno presenti anche il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e il presidente della Fondazione Policlinico San Matteo, Alessandro Venturi.

Il "Campus della Salute", che ospiterà dai primi di ottobre più di duemila studenti da tutto il mondo, apre le sue porte in quello che fino a pochi anni fa era il padiglione delle Cliniche Mediche del San Matteo. L'edificio, originario degli inizi degli anni '30 del secolo scorso, ha una superficie totale di 13.000 metri quadrati ed è stato interamente riqualificato con l'impiego di tecnologie orientante alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Tutti gli spazi sono stati riprogettati per offrire così a studenti e docenti un ambiente ideale dove incontrarsi, condividere esperienze e scambiarsi informazioni e conoscenze.

"Il Campus della Salute - sottolinea il rettore Francesco Svelto - si trova in una zona strategica della città: nel cuore del San Matteo, vicino agli Istituti Mondino e Maugeri, in stretta connessione con i Dipartimenti scientifici e tecnologici dell'Università, a loro volta in fase di profonda riqualificazione nelle loro strutture edilizie".



