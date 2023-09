Sala, per passerella Museo 900 lavori entro fine 2024

Il Comune di Milano punta a iniziare i lavori per la passerella che collegherà i due poli del Museo del 900, nell'ambito del raddoppio della struttura, entro la fine del 2024.

"Stiamo finalizzando la discussione sulla passarella in piazza del Duomo per il Museo del '900 con la Sovrintendenza - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo al Forum della Cultura al Castello Sforzesco - e mi pare che siamo bene avviati: l'obiettivo è lanciare presto la gara e iniziare i lavori per la fine dell'anno prossimo".

"Mi dicono che ci vogliono un paio d'anni di lavori e la passerella dovrebbe esserci attorno alla fine del mio mandato di sindaco - ha aggiunto -. Aspetto ancora a essere iper ottimista ma il percorso è ben avviato e stiamo vedendo gli ultimi aspetti. Il progetto sarà leggermente modificato rispetto a quello già presentato e la gara che bandiremo si riferisce esclusivamente alla passerella".



