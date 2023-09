Lombardia, quasi raddoppiati i casi Covid nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane "i casi di Covid sono quasi raddoppiati", mentre per quanto riguarda le terapie intensive "la situazione è assolutamente tranquilla".

Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso relazionando in Consiglio regionale sul Covid.

Come ha spiegato Bertolaso, nella settimana tra fine agosto e i primi di settembre sono stati registrati 2.979 casi di Covid, con un'incidenza di 19 positività su 100mila abitanti.

"Avevamo 123 pazienti ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva - ha aggiunto l'assessore -. All'11 di settembre abbiamo osservato un incremento dei casi: siamo passati dai 2.989 a 5418, quindi abbiamo un'incidenza che è passata da 19 per 100mila a 54 per 100mila abitanti. Le ospedalizzazioni sono 169 con sempre 2 pazienti in terapia intensiva che sono ricoverati non a causa del Covid ma per complicazioni legate ad altre problematiche".

Nell'ultima settimana sono stati effettuati oltre 30mila tamponi "che ci confermano questo aumento di casi postivi anche per gli asintomatici" quindi "sicuramente abbiamo un rialzo dei casi" ma rimane "una situazione abbastanza in linea con l'andamento stagionale. Quello che come dato positivo riscontriamo - ha proseguito - è che le varianti, stando alle ultime verifiche fatte il 5 settembre, sono le due varianti XBB1 e BB16 che fanno parte della grande famiglia di Omicron, controllabili sia con le vaccinazioni che con le attuali possibilità terapeutiche".



