In Tribunale a Milano una nursery per le madri e i bimbi

Da oggi all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano ci sarà uno spazio dedicato a chi si trova in Tribunale e ha l'esigenza di allattare o cambiare il proprio bambino. E' l'iniziativa promossa dal Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano, assieme alla Corte di Appello di Milano e al Comitato pari opportunità del Consiglio Giudiziario per "venire incontro alle esigenze delle mamme e dei papà che si trovino all'interno del Tribunale con bambini piccoli".

La "Stanza delle bambine e dei bambini" è stata collocata di fronte alla Biblioteca Ambrosoli del Palazzo di Giustizia.

"Saper andare incontro ai bambini credo sia un segno di civiltà, prima ancora che di umanità - ha spiegato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonino La Lumia -. Il Tribunale è un luogo complesso ed emotivamente molto impegnativo. Abbiamo pensato che fosse giusto dare un po' di ristoro e pensare ad un luogo accogliente in cui poter accudire i propri figli".

"Siamo particolarmente orgogliosi - ha commentato Patrizia Pancanti, presidente del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano -. Con questa iniziativa il nostro Tribunale diventerà un luogo più ospitale. Le pari opportunità sono anche questo: trasformare spazi tradizionalmente neutri in luoghi accoglienti. All'interno della stanza - ha spiegato - è presente una poltrona per l'allattamento e un fasciatoio".





