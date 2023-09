Comitati contro la mala movida a Milano chiedono meno dehors

Un tavolo per gestire la mala movida a cui possono partecipare anche i comitati dei cittadini e una regolamentazione dei dehors che soprattutto dopo il Covid sono nati ovunque in città, ma in diversi quartieri "creano una situazione invivibile". Sono alcune delle richieste che i comitati dei cittadini contro la mala movida fanno al Comune di Milano e al sindaco Giuseppe Sala, nel corso di una conferenza stampa.

Inoltre alcuni comitati, come quelli del quartiere Nolo e delle 5 Vie, non escludono di intraprendere cause legali per arrivare a regolare la movida, come già ha fatto il comitato Lazzaretto che è già in causa col Comune. "C'è ormai una giurisprudenza molto bene avviata e chiara su questo tema - ha spiegato Elena Montafia portavoce del comitato Lazzaretto -, a cui noi facciamo molto affidamento per vedere tutelati i nostri diritti".

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ipotizzato di ridurre l'orario dei dehors fino a mezzanotte. "Il tema dehors è molto critico perché li hanno messi dove non avrebbero dovuti metterli e hanno fagocitato tutto lo spazio sociale delle nostre strade - ha proseguito Montafia -. Non si può parlare di dehors in assoluto perché dove ci sono condizioni perché ci sia in orari compatibili con la vita delle persone vanno bene, ma dove sono una violenza fatta alle persone che non camminano e non riescono a entrare in casa, allora non vanno bene. Parliamo di vie dove fino alle 2 di notte c'è il delirio".

Infine la richiesta è quella di avere un tavolo di confronto.

"Chiediamo un tavolo in cui ci si sieda a discutere con commercianti, Confcommercio e cittadini - ha concluso -. Poi delle misure urgenti a contenimento di questo delirio, decideranno gli esperti quali sono ma già eliminare i dehors dove non ci sono le condizioni sarebbe un passo avanti. E poi un accordo con i gestori perché non vogliamo una città chiusa alle 22 di sera, ma un patto coi gestori per cui i clienti li tengono dentro al locale e chi deve intervenga per chi crea problemi fuori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA