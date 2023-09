Aci,ingresso gratis centro Milano a Tir con sensore angolo cieco

Il presidente dell'Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa, dopo l'ennesimo grave incidente avvenuto ieri in città, lancia quello che definisce "un segnale, una prima e importante azione per cercare di contrastare questo triste e inarrestabile fenomeno".

"Ai titolari di mezzi di trasporto, obbligati di dotarsi di strumentazione per evitare il rischio dell'angolo cieco entro le scadenze della fine del 2024 e addirittura del 2025, il Comune offra una quota di accessi gratuiti nell'Area C a chi si mette in regola entro la fine di quest'anno - dice Geronimo La Russa -. Una proposta che vuole essere anche un modo concreto per far comprendere a tutti che il tema va affrontato subito, con politiche che non sono solo improntate al divieto, ma anche alla ricerca di soluzioni comuni".

"Il tutto - conclude - avviando in parallelo campagne per una maggiore consapevolezza: la strada è di tutti e tutti devono essere, sempre, maggiormente responsabili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA