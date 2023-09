Accordo tra Intesa, Homepal e Bper nel reale estate

Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca danno vita a una partnership strategica e commerciale per creare un operatore immobiliare che avrà l'obiettivo di valorizzare e sviluppare le attività nel real estate, settore in cui le società hanno concluso circa 10mila transazioni di compravendita immobiliare dal lancio.

L'operazione si realizzerà attraverso il conferimento da parte di Intesa della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Casa e la successiva incorporazione in Homepal. "Siamo entusiasti di questo risultato e grati per la fiducia della prima e della terza banca italiana", evidenzia Andrea Lacalamita, presidente di Homepal. A seguito dell'operazione, Intesa parteciperà al capitale di Homepal con una quota del 49%.

Il restante capitale sarà detenuto per il 34% dagli attuali soci di Homepal e per il 17% da Bper Banca. La guida della società sarà affidata ad Andrea Lacalamita, già presidente di Homepal.

L'investimento iniziale di Intesa Sanpaolo e Bper Banca sarà pari complessivamente a 15 milioni di euro.

"Nel dar vita a questa realtà vogliamo creare un nuovo operatore di successo in un mercato su cui abbiamo investito e nel quale continuiamo a credere", afferma Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

La nascita di questa "partnership rappresenta per Bper la conferma e la valorizzazione della scelta strategica di competere nel mercato dei servizi immobiliari attraverso un posizionamento innovativo e omnicanale", evidenzia Gian Luca Santi, vice direttore generale e chief financial officer di Bper Banca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA