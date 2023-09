Protesta dei tassisti a Milano contro le nuove licenze

Protesta dei tassisti in piazza Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, contro la decisione dell'amministrazione di chiedere nuove licenze per cercare di contrastare la crisi delle auto in città.

I tassisti che sono scesi in piazza, alcune decine, chiedono al Comune di fare un nuovo bando per le coppie guide che però non coinvolga solo i parenti ma anche altre persone fuori dalla cerchia familiare.

"Il Comune dovrebbe fare una determina o un bando, cosa che può fare nel tempo di una settimana o dieci giorni, e riaprire non solo ai secondi conducenti famigliari ma anche a quelli non famigliari - ha spiegato Gianfranco Acquaviva segretario del sindacato T.Asso Taxi e rappresentante du Confartigianato -, in modo contingentato, su turni prestabiliti e con autorizzazione a termine e rinnovabili. Noi pensiamo che nel giro di breve si possa costituire una flotta di secondi conducenti. Non tutti i tassisti metteranno il secondo conducente, sarà per alcuni, dobbiamo constatare il numero e non possiamo ancora fare previsioni, ma un dato precedente ce l'abbiamo: nel 2006 il numero delle seconde guide era adeguato, tanto che è stato chiuso".

Il governo invece "dovrebbe recepire le nostre richieste ed emendare l'articolo della legge in cui si parla di attivare il secondo conducente a semplice richiesta del tassista, bisognerebbe introdurre un virgolettato nel quale si dice 'con licenze temporanee e fino al raggiungimento dei contingenti programmati' - ha concluso -. La programmazione si fa a livello locale, Comune e Regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA