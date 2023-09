Presidio al Pirellone contro la mozione sulle carriere alias

Un centinaio di persone, tra associazioni, studenti ed esponenti politici di minoranza, hanno partecipato oggi pomeriggio a un presidio davanti al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per protestare contro la mozione di Fratelli d'Italia sulle carriere alias - che doveva essere discussa nella seduta di domani ma che è stata rimandata -, ossia la possibilità per le persone transessuali di usare in classe il nome che corrisponde alla propria identità di genere, differente da quello anagrafico.

Erano presenti diverse associazioni tra cui Acet, Agedo e la rete Lenford oltre al mondo studentesco e universitario. "A differenza di FdI, i giovani hanno le idee chiare sulle carriere alias e i loro diritti" commenta la consigliera regionale lombarda del M5s Paola Pizzighini.

"Oggi gli studenti si sono ritrovati sotto Palazzo Pirelli per ribadire chiaramente due concetti: fuori dalle loro vite Stato e Chiesa e che i diritti non sono un capriccio e che devono essere tutelati, sempre" prosegue Pizzighini sottolineando che "FdI sulle carriere alias rischia di spaccare la liaison con il resto della maggioranza e creare un muro di ostilità e odio sociale con le giovani generazioni per le continue ingerenze".

Al presidio c'era anche il consigliere regionale di Avs Onorio Rosati: "Viviamo un mondo pieno di discriminazioni, e per questo cerchiamo di cambiarlo. Vogliamo che la scuola pubblica - conclude Rosati - rimanga un luogo dove ogni persona possa essere aiutata e sostenuta per essere pienamente sé stessa. Le carriere alias nelle scuole è una pratica che noi ci auguriamo possa diffondersi per migliorare l'inclusione tra gli studenti".





