Piazza Sempione a Milano diventa una palestra a cielo aperto

Piazza Sempione a Milano si trasformerà in una palestra a cielo aperto per la seconda edizione di Mypersonaltrainer Days, evento con tante attività gratuite e aperte al pubblico per tutti gli amanti del wellness, dello sport e di uno stile di vita sano.

L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano, abbraccerà l'intera area dell'Arco della Pace i prossimi sabato 16 e domenica 17 settembre.

In calendario, un susseguirsi di oltre 500 appuntamenti gratuiti, dai workout e pratiche wellness di tendenza, ai talk con personaggi del mondo dello sport e del benessere, oltre a una serie di consulti medici con il Centro Diagnostico Italiano.

Tra le nuove pratiche proposte, il Pickleball, un mix tra tennis, padel e badminton e l'AcroVolley, un mix tra la pallavolo tradizionale e i tappeti elastici. Tra gli ospiti Claudio Marchisio, Cristina Chirichella, Sara Farnetti, Raffaele Morelli, Nicola Macchione, Jill Cooper, Mattia Zenzola.



