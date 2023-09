La Sinfonica di Milano festeggia i suoi trent'anni con Mahler

Applausi del pubblico, calorosi come quelli di una claque: l'orchestra Sinfonica di Milano è amata dal suo pubblico, che la segue in tournée anche all'estero e anche all'inaugurazione della stagione non ha fatto mancare il suo sostegno a suon di batti mani.

E per la Sinfonica quella che si è aperta il 10 settembre con il concerto inaugurale alla Scala (ormai una tradizione) è particolarmente importante, perché è la trentesima dalla fondazione, che ha deciso di celebrare nel segno di Mahler. A lui era dedicato il primo concerto in assoluto della compagine, a lui è stata dedicata l'apertura di stagione con Das Lied von der Erde eseguita dall'orchestra diretta da Andrey Boreyko con il tenore Tuomas Katajala e il baritono Georg Nigl. Un commosso commiato dal mondo che porta a una rinascita a cui ha fatto seguito la quinta sinfonia di Beethoven.

Ma il tributo a Mahler continuerà con un festival a lui dedicato dal 22 ottobre al 13 novembre con l'integrale delle sinfonie. Sono in programma 14 concerti di dieci grandi orchestre italiane nella casa della Sinfonica, ovvero l'auditorium di largo Mahler, ma anche in Duomo dove l'orchestra eseguirà la monumentale Ottava sinfonia. Ad esibirsi saranno la Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly (che a lungo è stato direttore musicale della Sinfonica, quando ancora si chiamava orchestra Verdi e l'ha diretta anche nel concerto per i 20 anni nell'Ottava di Mahler), l'Accademia di Santa Cecilia con Manfred Honeck, la Filarmonica Toscanini diretta da Omar Weir Wellber, la sinfonica della Rai con Robert Trevino. E ancora l'orchestra dei Pomeriggi musicali, Spira Mirabilis l'orchestra regionale della Toscana insieme alla Giovanile italiana, quella della Fondazione Arena di Verona e la Haydn di Bolzano e Trento con Ottavio Dantone.



