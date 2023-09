Frode carburanti con società 'Dinasty'

Ha utilizzato una società fittizia chiamandola "Dinasty srl", come la serie tv sui petrolieri americani, un 80enne gestore di un deposito di prodotti petroliferi con sede in provincia di Varese e indagato per frode al quale sono stati sequestrati conti correnti per un totale di un milione e 200 mila euro..

Secondo le indagini della Guardia di Finanza, sulla base del peculiare meccanismo di determinazione del prezzo di mercato del carburante, il fornitore nel 2019 ha ceduto prodotti sottocosto al distributore varesino, con una maggiorazione irrisoria rispetto all'indice di prezzo Platt's (che viene utilizzato per valutare il costo di acquisto o di vendita di prodotti energetici), tanto che non avrebbe neppure coperto i costi variabili, tra i quali quello di trasporto da Vigevano a Besnate, oltre al margine di profitto. Sulla base dei numerosi elementi raccolti dalla polizia economico finanziaria, il Gip di Busto Arsizio (Varese) ha emesso il decreto di sequestro preventivo di denaro e beni per oltre un milione e 200 mila euro nei confronti della società varesina e del suo amministratore, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.



