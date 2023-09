Caso La Russa jr, il 15 settembre al via le analisi biologiche

Prenderanno il via il prossimo 15 settembre le analisi di routine sui reperti biologici raccolti nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano in cui Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, è indagato per violenza sessuale assieme a un amico dj, Tommy Gilardoni, in seguito alla denuncia di una ex compagna di liceo incontrata lo scorso maggio in un locale milanese.

Venerdì prossimo, alla presenza anche di eventuali consulenti delle difese, nel laboratorio di genetica presso il gabinetto regionale di Polizia scientifica, inizieranno gli accertamenti disposti dal pm Rosaria Stagnaro che con la procuratrice aggiunta Letizia Mannella coordina l'inchiesta. Le operazioni proseguiranno e per tanto verranno fissate altre date.

Intanto gli investigatori della Squadra Mobile proseguono con le loro verifiche. Tra queste l'esame dei contenuti dei due cellulari sequestrati al giovane e che sono stati estrapolati venerdì scorso, in base a parole chiave e nel rispetto delle garanzie costituzionali (sono state escluse le conversazioni con il padre o che eventualmente riguardano altri parlamentari).

Leonardo La Russa ha sempre respinto le accuse e ha parlato di rapporto consensuale.



