Anziana si perde in un campo di mais, trovata dopo 5 ore

Una donna di 83 anni che si è introdotta in un grande campo di mais nel Milanese, per cercare delle pannocchie, ha perso l'orientamento è si è persa.

L'anziana è stata trovata dopo 5 ore grazie a uno spiegamento di carabinieri, pompieri e soccorritori.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a San Giuliano Milanese quando la donna, in compagnia del marito, nel giorno del suo compleanno, dopo aver dato da mangiare a dei gatti si è fatta accompagnare in un grande campo di granoturco, ai margini della Provinciale 164, dove si è inoltrata alla ricerca di qualche pannocchia. L'anziano coniuge non l'ha più vista e dopo aver cercato invano di rintracciarla ha dato l'allarme. Verso mezzanotte i carabinieri, con la protezione civile e i vigili del fuoco, l'hanno trovata. È in buone condizioni di salute.





