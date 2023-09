A Pavia reparto pediatria ispirato alla storia di Pinocchio

Le immagini a colori di Pinocchio, Geppetto e della fata Turchina lungo i corridoi, la sale mediche e quelle d'aspetto del day hospital di endocrinologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Un restyling a misura dei piccoli pazienti che ogni giorno frequentano questo reparto dell'ospedale, per visite ed esami.

I lavori sono stati realizzati grazie alla donazione dell'associazione "Gmdp - Design for Life - Giuseppe Marco di Paolo" che, ogni anno, promuove una raccolta di fondi per la realizzazione di progetti all'interno di strutture ospedaliere.

"Lo facciamo in memoria dell'architetto di Paolo, designer, art director e docente universitario al Politecnico di Milano, prematuramente scomparso - hanno spiegato i responsabili della Gmdp durante la presentazione svoltasi oggi al San Matteo -. A Natale organizziamo una tombolata a scopo benefico, per sostenere questi progetti. Quella del 2022 è stata dedicata alla ristrutturazione del day hospital della Pediatria del San Matteo".

I lavori sono durati due mesi (da fine marzo a fine maggio) e si sono svolti senza causare rallentamenti o disguidi all'attività clinica e diagnostica degli spazi interessati.

All'inaugurazione dei reparto restaurato, sono intervenuti anche Stefano Manfredi, direttore generale del San Matteo di Pavia, e la consigliera di amministrazione Giovanna Gaetani in rappresentanza del presidente Alessandro Venturi. "Ringraziamo l'associazione Gmdp che ha pensato a noi - ha commentato il professor Gianluigi Marseglia, direttore della Pediatria del San Matteo -. Come istituzione ospedaliera, abbiamo bisogno anche di queste persone che ci stanno vicine e sostengono il nostro lavoro, solo ed esclusivamente per il bene dei bambini".



