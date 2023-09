A ottobre la 'sport cruise' con mental coach e paralimpici

Salpa il 25 ottobre da Genova a bordo di Msc Fantasia, per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre, la Sport Cruise del tour operator Going e della onlus La Pelle Azzurra, una speciale crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici che propone sei giorni di allenamento del mindset per conoscersi, raggiungere il massimo dalle proprie capacità, imparando che un atleta vincente, qualunque sia il suo livello, non fa soltanto leva sulla preparazione fisica, ma punta su mente, emozioni e soft skills. "Queste abilità pesano dal 40 all'85% sul risultato finale di una gara - argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus La Pelle Azzurra -; la gestione dell'emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell'opera". Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di alcuni sportivi professionisti, come Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020: "Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione 'fisica' - spiega -; tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili.

Impareremo ad utilizzarli a nostro vantaggio". Oltre a Katia Aere, salperanno per la crociera Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, 6 world record in Apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in Bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell'Handbike e la più giovane handbiker in Europa; Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman.



