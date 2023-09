Confcommercio, a Milano saldi estivi al -15% di vendite

Saldi estivi sotto le aspettative a Milano con un bilancio complessivo del -15% delle vendite rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dalle rilevazioni della Rete associativa vie di Confcommercio Milano e di FederModa Milano.

"Il ritardato avvio dei saldi in una data, 6 luglio, infrasettimanale, ha fortemente compromesso le prime giornate dei saldi - ricorda Gabriel Meghnagi, presidente della Rete associativa vie di Confcommercio Milano - con cadute fino al 50% in confronto al precedente anno. Ma anche l'inflazione e le effettive capacità di spesa hanno contribuito al risultato non positivo dei saldi impedendo di recuperare appieno quanto perso inizialmente". A Milano sono andati meglio i negozi delle vie con la presenza di turisti. Conti più pesanti, invece, per le altre zone della città, anche in aree commerciali del medio-centro.

L'andamento insoddisfacente dei saldi estivi ha riguardato un po' tutto il territorio. "Al di là di alcune vie commerciali, dei luoghi turistici e degli eventi - rileva il presidente di Federmoda Milano Andrea Colzani - abbiamo sofferto il verificarsi dei numerosi aspetti negativi che stanno influenzando l'andamento dell'economia italiana in questi mesi e che si sono verificati in un momento importante per molte imprese della moda quale, appunto, quello dei saldi estivi".





