Al Pizza Village di CityLife oltre 25mila visitatori

Oltre 12mila pizze sfornate dai 10 maestri pazzaioli più noti d'Italia e la partecipazione di oltre 25mila visitatori. Sono i numeri del Pizza Village a CityLife, manifestazione promossa da Oramata Grandi Eventi e Aadv Entertainment, che si concluderà domenica 10 settembre. Tra musica, dj set e masterclass per imparare a fare la pizza, sotto la guida dei top player del forno a legna, e intrattenimento con giochi ed iniziative per adulti e bambini, tutte gratuite, i visitatori hanno potuto gustare le pizze tradizionali e le specialità di ogni maestro pizzaiolo grazie ad un menù a pagamento (15 euro). Dalle 18 del pomeriggio, sino a notte tarda, la condivisione e la magia della pizza ha unito un pubblico eterogeneo che ha visto la partecipazione di famiglie, gruppi di amici di ogni età e professionisti che hanno concluso la giornata lavorativa degustando il piatto più noto al mondo della gastronomia italiana con boccali di birra e Coca-Cola. “La prima edizione del Coca-Cola PizzaVillage Milano - dichiara Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife - ha registrato fin dalle prime ore un grande successo di pubblico. Siamo entusiasti di ospitare questo evento che unisce l'amore per la pizza, lo svago e il divertimento all'aria aperta".Nelle ultime due serate in programma il calendario del palco musica vedrà protagonisti, dalle ore 21, oggi (sabato 9) Sophie and the Giants, domenica 10, a chiudere il calendario musicale Napoli Night Live Show, condotta da Gianni Simioli con ospiti: Napoleone, Vesuviano, Veronica Simioli e Tommaso Primo. Per gli appuntamenti tematici sui prodotti firmati Pizza Tales oggi dalle 16.45 alle 17.30 l’incontro di show cooking targati Leffe e Giallo Zafferano, con protagonista lo chef Manuel Saraceno, a seguire, a cura di Malvarosa l’incontro sul tema Pizza&Vino, domenica invece si parlerà di Pizza&Drink.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA