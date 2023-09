Aereo bloccato in Marocco, salta concerto della Scala in Belgio

A causa delle conseguenze sul traffico aereo anche in Europa del terremoto in Marocco, salta il concerto del coro e dell'orchestra della Scala in programma questa sera al Bozar di Bruxelles.

Le compagini scaligere stanno facendo una tournée all'estero dedicata ai cori verdiani e dopo il concerto di ieri ad Aalborg in Danimarca, un volo avrebbe dovuto portare i 215 scaligeri in Belgio. Ma l'aereo, che era in arrivo da Marrakesh, è rimasto bloccato in Marocco a causa del sisma e non si è trovato un velivolo sostitutivo. Motivo per cui l'esibizione di questa sera diretta dal maestro Riccardo Chailly è stata cancellata. "Il pensiero dei musicisti e di tutti i lavoratori scaligeri - spiega una nota del teatro - va innanzitutto alle vittime del sisma e all'immensa tragedia che ha colpito il Marocco". Simile il messaggio con cui il Palais des beaux Arts Bozar ha annunciato la cancellazione del concerto: "in queste circostanze drammatiche, il nostro pensiero va alle vittime del terremoto e ai loro famigliari". Il tour riprenderà dalla tappa dell'11 settembre in Lussemburgo per poi chiudersi il giorno dopo al théâtre des Champs-Élysées di Parigi.



