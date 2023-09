Scontro fra auto, una si ribalta e investe due pedoni a Milano

Due auto si scontrano, una si ribalta e investe due pedoni. È accaduto oggi a Milano, poco dopo le 17.30, in via Inganni, angolo via Lorenteggio. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'auto ribaltata due coniugi di 77 anni, trasferiti poi in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Più grave uno dei due pedoni investiti, una donna anche lei di 77 anni, trasportata in codice rosso all'Humanitas.

È in prognosi riservata. L'altro pedone, un uomo di 84 anni, è stato invece trasferito in codice giallo al Policlinico.



