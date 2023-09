Moto: a Misano Brembo premia Valentino Rossi con un trofeo

Al termine della seconda sessione di prove libere disputate sul circuito Marco Simoncelli di Misano, Brembo ha premiato Valentino Rossi con un trofeo celebrativo per i successi della sua straordinaria carriera nel motomondiale. Nel corso di questa storia unica, al fianco del 9 volte campione del mondo c'è infatti sempre stata Brembo, a garantire le migliori performance in frenata.

Brembo ha scelto di consegnare il premio durante il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano, gara di casa sia per Valentino, originario di Tavullia, sia per Brembo, che ha la sede del suo quartier generale in provincia di Bergamo.

"Valentino Rossi rappresenta una delle pagine più entusiasmanti che il motociclismo sportivo italiano ha saputo scrivere nella sua storia", afferma Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo. "È per noi - aggiunge - un onore poter premiare Valentino con un trofeo unico nel suo genere, che racconta il suo legame indissolubile con Brembo.

Ringrazio Valentino a nome dell'azienda per aver sempre scelto Brembo".

Valentino Rossi ha sempre corso e vinto con i freni Brembo.

Per simboleggiare al meglio questa lunga collaborazione, Valentino Rossi è stato premiato con un trofeo realizzato da Brembo con parti del primo impianto frenante che il campione ha usato nel 1996, all'esordio in classe 125, e dell'impianto frenante che ha utilizzato durante l'ultima gara disputata in MotoGP, a Valencia, nel 2021.



