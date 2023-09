Moschino sostiene The Elton John Aids Foundation

Per festeggiare i suoi 40 anni, Moschino ha deciso di ricordare il fondatore Franco Moschino sostenendo The Elton John Aids Foundation, l'organizzazione non-profit istituita nel 1992 dalla star inglese del pop.

In occasione della sfilata "40 years of love" in calendario il 21 settembre alla Milano Fashion Week, Moschino lancerà questa collaborazione, da cui è nata una t-shirt in edizione limitata il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione, rendendo omaggio a Franco Moschino e al suo impegno nella lotta contro l'Aids.

La t-shirt sarà acquistabile al termine della sfilata, che sarà a sua volta un tributo al fondatore della maison, nata nel 1983, e alla sua eredità. Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu sono le quattro stylists che creeranno i capi della collezione per la prossima estate: ognuna di loro realizzerà 10 look ispirati al lavoro di Franco Moschino.



