Il nuovo thriller di Pietro Brambati nella Milano degli anni '80

(PIETRO BRAMBATI, "IL MISTERO DI CHIARAVALLE", LEONE EDITORE, PP 216, EURO 15,90).

Il giallista milanese Pietro Brambati torna in libreria con un nuovo romanzo: 'Il mistero di Chiaravalle' (Leone Editore).

Un'avventura serrata che riporta i lettori nel cuore della Milano degli anni '80, una città sconvolta da omicidi misteriosi e segreti sepolti nelle profondità della società borghese.

Quattro omicidi, uno spietato assassino e un'unica, tremenda, verità.

L'ambientazione è quella di una città ancora sotto shock a causa dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi. Ma la paura si diffonde ulteriormente quando una donna proveniente dall'alta borghesia milanese viene trovata morta lungo una massicciata ferroviaria, con la testa rasata. È solo l'inizio di una serie di omicidi altrettanto misteriosi e inspiegabili, con vittime apparentemente prive di legami tra loro, tutte uccise con lo stesso modus operandi. Un assassino è a piede libero in città.

Il cinico commissario di polizia Andrea Romeo si trova ad affrontare questa sfida, cercando di svelare una serie di eventi e legami intricati nascosti nei meandri della Milano bene. Qual è il filo rosso che collega le donne assassinate? L'indagine lo conduce da via Montenapoleone fino ai margini della città, nel misterioso archivio del monastero di Chiaravalle. C'è qualcosa di torbido che si cela tra quelle mura, qualcosa che ha bisogno di emergere.

Pietro Brambati è nato a Milano nel 1944 e per vent'anni ha lavorato come copywriter. Con Leone Editore ha pubblicato Storia di Aronne (2013), Sfida Mortale (2014), Doppio gioco (2016), Senza esclusione di colpi (2018) e Delitto a Porta Vittoria (2020).



