Giovanni Sollima e l'Orchestra Giovanile Cherubini al parco Bam

Il compositore e violoncellista Giovanni Sollima e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta da Riccardo Muti e formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent'anni, saranno protagonisti domenica 17 settembre della quinta edizione di "Back To The City Concert - La grande musica classica nel Parco", presentata da Fondazione Riccardo Catella.

Il concerto open air, gratuito e aperto a tutti, è la punta di diamante del palinsesto della Biblioteca degli Alberi. Il programma parte dal celeberrimo Concerto in do maggiore di Haydn a cui segue la prima delle due composizioni di Sollima, The N-Ice Cello Concerto, eseguito su un inaspettato violoncello di cartone; il terzo brano in programma è l'Arioso di Bach e, a chiudere Back to the City Concert 2023, la seconda composizione di Sollima, When We Were Trees che, con i suoi richiami vivaldiani, mira a ricordare al pubblico che il violoncello era un tempo un albero, legandosi metaforicamente sul finale al contesto naturale del parco.

Per il quinto anniversario del Back to the City Concert, Fondazione Riccardo Catella ha voluto per la prima volta portare la musica classica oltre i confini del parco, con workshop per bambini, momenti di approfondimento, guide all'ascolto nei quartieri di Chiesa Rossa, Cagnola e Greco, collaborando con alcune associazioni protagoniste della loro rete sociale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA